"Perché lo consentono". Insulti e provocazioni, Meloni attacca il governo (Di lunedì 19 settembre 2022) "In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell'opposizione". Giorgia Meloni è un fiume in piena, le contestazioni ricevute domenica, prima a Matera e poi a Caserta, non le sono andate giù. Dopo il video pubblicato sui social, con il volto segnato dall'irritazione, Meloni consegna ancora a Facebook tutta la sua contrarietà. "Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceausescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare". La ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) "In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione alè oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale ilconsente scientificamenteche potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell'opposizione". Giorgiaè un fiume in piena, le contestazioni ricevute domenica, prima a Matera e poi a Caserta, non le sono andate giù. Dopo il video pubblicato sui social, con il volto segnato dall'irritazione,consegna ancora a Facebook tutta la sua contrarietà. "Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceausescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare". La ...

IdeeGreen : Perché la #VPN è una delle tecnologie che consentono la #mobilità #virtuale nel 2022? - Simona66835502 : RT @PinkdormouseP: ??Premio #jeruartpills: i potenti mezzi non consentono molto ma se @Morphea0806 vorrà dare tema e tempi per il prossimo c… - PinkdormouseP : ??Premio #jeruartpills: i potenti mezzi non consentono molto ma se @Morphea0806 vorrà dare tema e tempi per il pross… - LanzoMichele : Peggio perché chi pone una domanda, dovrebbe conoscere la risposta, o l'argomento di cui si parla, invece rimangono… - BroccoloGina : @AngeloBonelli1 Infatti è venuto in Calabria x prometterci un rigassificatore e,non so cosa altro! Mi chiedo,con tu… -

Come si fa la coda perfetta La velocità di servizio è invece più difficile da calcolare, perché dipende dalla rapidità con cui ... che consentono di stipare più persone in meno spazio e per le quali sono necessarie barriere e ... Tra Dollaro ed Euro non c'è partita Il Dollaro è attualmente più appetibile Se il dollaro sta salendo, è perché gli investitori di ...veloce come quello tra la valuta britannica e il Dollaro dal momento che le nuove tecnologie consentono ... Il Fatto Quotidiano La velocità di servizio è invece più difficile da calcolare,dipende dalla rapidità con cui ... chedi stipare più persone in meno spazio e per le quali sono necessarie barriere e ...Il Dollaro è attualmente più appetibile Se il dollaro sta salendo, ègli investitori di ...veloce come quello tra la valuta britannica e il Dollaro dal momento che le nuove tecnologie... Elezioni, la diretta - Meloni: "Governo consente provocazioni contro l’opposizione". Salvini: "Ho cambiato idea su Putin durante la guerra"