Pentathlon moderno | Europei Senior | Malan nono | dodicesima Frezza

(Di lunedì 19 settembre 2022) Con 1493 punti Giorgio(Fiamme Azzurre) chiude alposto i Campionatidi, in corso a Szekesfehervar, in Ungheria. “Purtroppo la scherma non mi ha permesso di fare grandi cose, ma ho cercato di dare il massimo, mi sono divertito e difeso egregiamente. – ha commentato l’azzurro, unico italiano ad arrivare in finale – Si può fare sempre meglio, però è stata una gara importante anche per un discorso di crescita futura”. Medaglia d’oro all’atleta di casa Richárd Bereczki (1524), argento per l’altro ungherese Balázs Szep (1512) e bronzo per l’ucraino Maksym Aharushev (1510). Nella finale femminile è dominio britannico: Charlie Follet ha conquistato l’oro con 1422 punti, argento per la connazionale Joanna Muir (1393) e bronzo per l’atleta di casa ...