“Pausa di riflessione” | si fermano i campionati | tante panchine traballano

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Prima sosta, tempo di bilanci. La scure dell’esonero aleggia sul capo di tanti allenatori che non hanno finora convinto le rispettive proprietà. Il malumore serpeggia, si fa acuto, a tratti insostenibile. Difficile per i presidenti pazientare, darsi e contestualmente dare altro tempo ai loro allenatori. Il fenomeno delletraballanti coinvolge sia la serie A che la serie B ma interesserà fisiologicamente a breve anche la C, partita con notevole ritardo. Come sempre parlano i risultati, neppure questa stagione è destinata a fare eccezione: se li ottieni sei un re, se mancano rischi di andare a casa. Il Benevento, per la terza volta in quattro mesi, sta valutando seriamente di sollevare dall’incarico Fabio Caserta, scampato già all’esonero nel periodo dei play off del campionato scorso e a inizio agosto, dopo la prima ...

Spero per loro che questi 15 giorni di pausa di riflessione non spengano la scintilla. Lo vedremo... È finita la 7ª giornata di Serie B. Abbiamo già assistito a 70 partite, che ci hanno permesso di trarre molti spunti di riflessione. L'allenatore, maggiore imputato per l'avvio negativo di stagione, è oggetto di riflessione da parte dei dirigenti, e il progetto potrebbe essere rimesso in discussione durante la pausa per il Mondiale in Qatar. Giorni caldi per la Juventus, in crisi di risultati e con Allegri sempre più in discussione.