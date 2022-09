Patrizia Rossetti | chi è l’ex marito Rudy Londoni | “Non ho mai perdonato quel tradimento”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Cameraman con un matrimonio alle spalle,è noto alle cronache rose per essere stato sposato con. Il suo nome è diventato popolare tra gli appassionati di gossip in seguito alle nozze con la conduttrice di televendite e alla separazione, di cui lei ha ampiamente parlato in alcuni salotti televisivi. Con un matrimonio alle spalle,è convolato a nozze connel 2012 dopo sette anni di fidanzamento. La relazione tra i due è nata casualmente, durante una televendita, e si è trasformata nel corso del tempo. In una intervista la conduttrice aveva rivelato di averundel, ma di non essere riuscita ...