Passerà alla storia come l'evento del secolo (Di lunedì 19 settembre 2022) Londra e il mondo in lutto per il funerale di Elisabetta II. Per l’intera giornata di oggi si terrà una diretta a reti unificate su tutte le principali catene tv britanniche: da Bbc, Itv a Sky News. I giornalisti sono in video dalle prime ore di stamattina, vestiti di nero in segno di lutto. Circa cinquecento tra leader mondiali e consorti stanno raggiungendo in pullman collettivi Westminster. Alle 11 (le 12 in Italia) comincerà quello che viene ormai definito il funerale del secolo, a undici giorni dalla morte della sovrana scomparsa l’8 settembre scorso. Solo il presidente francese Macron e quello americano Biden hanno deciso di raggiungere la cattedrale londinese con auto propria. Tutti gli altri capi di Stato, royal compresi come l’imperatore giapponese Naruhito, hanno deciso di affidarsi al trasporto collettivo. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Londra e il mondo in lutto per il funerale di Elisabetta II. Per l’intera giornata di oggi si terrà una diretta a reti unificate su tutte le principali catene tv britanniche: da Bbc, Itv a Sky News. I giornalisti sono in video dalle prime ore di stamattina, vestiti di nero in segno di lutto. Circa cinquecento tra leader mondiali e consorti stanno raggiungendo in pullman collettivi Westminster. Alle 11 (le 12 in Italia) comincerà quello che viene ormai definito il funerale del, a undici giorni dmorte della sovrana scomparsa l’8 settembre scorso. Solo il presidente francese Macron e quello americano Biden hanno deciso di raggiungere la cattedrale londinese con auto propria. Tutti gli altri capi di Stato, royal compresil’imperatore giapponese Naruhito, hanno deciso di affidarsi al trasporto collettivo. ...

Tornano i colori bavaresi a San Bartolomeo al Mare con l'OktoBEERfest Alle 21.00 si passerà alla musica dal vivo con La Premiata Banda, gruppo che propone cover di pezzi della tradizione musicale italiana e straniera arrangiati in chiave folk e gipsy con un sound ... A Calcinato la comunità rinnovabile punta a un milione di chilowatt ... passerà a 792.000 kWh). A Calcinato si parte da quota zero, ma si dovrebbe arrivare a superare il ... 34 paesi che uno alla volta stanno seguendo lo stesso percorso intrapreso ora da Calcinato. La ... leggo.it Alle 21.00 simusica dal vivo con La Premiata Banda, gruppo che propone cover di pezzi della tradizione musicale italiana e straniera arrangiati in chiave folk e gipsy con un sound ......a 792.000 kWh). A Calcinato si parte da quota zero, ma si dovrebbe arrivare a superare il ... 34 paesi che unovolta stanno seguendo lo stesso percorso intrapreso ora da Calcinato. La ... Mark Cuban, la generazione Z passerà alla storia come la generazione «più grande». Boomers deludenti