Panno Casentino | c' è la proroga ai licenziamenti | il giudice accoglie l' istanza

(Di lunedì 19 settembre 2022) Si allontana la nuvola nera della scadenza al 30 settembre: c'è un mese in più per definire una soluzione per i 18 dipendenti ...

mffashion_com : Il panno Casentino, a rischio estinzione, vede un cavaliere bianco -

Corriere Fiorentino

Si allontana la nuvola nera della scadenza al 30 settembre: c'è un mese in più per definire una soluzione per i 18 dipendenti ...La Manifattura del, che detiene la produzione dello storico "del", ha dichiarato, nonostante l'andamento dell'azienda segni una ripresa, la cessazione dell'attività e ... Panno Casentino, incontro decisivo tra i sindacati e il giudice delegato ai fallimenti Il ministro Orlando in visita a Soci si sbilancia. L’ultimatum che fa tremare gli operai è fissato al 30 settembre ...Riusciranno i nostri eroi a salvare dal rischio di estinzione il Panno Casentino, icona della moda col suo classico ricciolo di lana su colori arancione e verde, reso famoso in tutto il mondo da Audre ...