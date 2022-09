Pallanuoto | si ritira “la mancina del Setterosa” | Giulia Emmolo lascia dopo 16 anni | “Orgogliosa di tutto | non ho rimpianti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 settembre 2022)16ad altissimi livelli,ha deciso di dare l’addio alla. La fortissimadel, infatti, ha annunciato questa decisione per mezzo di un post sui suoi canali social, nel quale ha raccontato tutte le sue emozioni per una scelta che, ovviamente, è stata ponderata a lungo. La nativa di Imperia, classe 1991, ha giocato proprio per i colori della città ligure con la Rari Nantes, quindi per Olympiakos (2015-2018), Rapallo (2018-2019) e, infine, Orizzonte Catania (2019-2022). Con la Nazionale, infine, ha totalizzato la bellezza di 229 incontri (con l’ultima apparizione ai Mondiali di Budapest), con un palmares davvero clamoroso che parla di un argento olimpico a Rio 2016, un bronzo mondiale, due secondi posti nella World League, ...