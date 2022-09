Palermo | minorenne venduta dalla madre e dalla sorella | indagate 6 persone per sfruttamento della prostituzione

(Di lunedì 19 settembre 2022) Costretta a prostituirsi. È quanto sarebbe accaduto a unadel palermitano, secondo un’indagine che stamattina ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sei. Gli indagati sono accusati vario titolo die favoreggiamentononché di atti sessuali con minore: due sono finiti in carcere, due ai domiciliari e per altri due è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’indagine, iniziata nell’agosto 2021, ha consentito ai carabinieri di documentare, anche tramite intercettazioni telefoniche, come la ragazza fosse stata indottae ...

Una ragazza minorenne è stata costretta a prostituirsi dalla madre e dalla sorella. Alle prime ore di questa mattina, in provincia di Palermo e Agrigento, i carabinieri della Compagnia di...