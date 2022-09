Palermo | minorenne costretta a prostituirsi da madre e sorella

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Una ragazzaè statadallae dalla. Alle prime ore di questa mattina, in provincia die Agrigento, i carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e atti sessuali con minore. Due sono finiti in carcere, due ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per altri due è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’indagine, avviata ad agosto 2021 e condotta fino a febbraio di quest’anno con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, ha consentito ai militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura distrettuale di, di ...

