Palermo | domani la partenza per il ritiro di Manchester | previsto anche un allenamento congiunto con il Nottingham

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ilpartirà per ildiin questa sosta per le Nazionali: il comunicato del club rosanero Ilpartirà per ildiin questa sosta per le Nazionali: il comunicato del club rosanero. «mattina ilsi trasferirà aper svolgere fino al 24 settembre unall’Etihad Campus, quartier generale delCity. I rosanero scenderanno in campo già nel pomeriggio per il primo, mentre nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì è prevista una doppia seduta, alternando il lavoro in campo e quello in palestra. Nel pomeriggio di venerdì è in ...