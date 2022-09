Pa, la burocrazia della trasparenza o la trasparenza della burocrazia? (Di lunedì 19 settembre 2022) È opinione diffusa che per sovrapposizione di norme e linee guida si sia creata nel tempo per le Pubbliche amministrazioni la burocrazia della trasparenza. Le nuove regole in materia di Piao – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – annunciate nel lontano giugno 2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con le quali si promettevano semplificazioni, abrogazioni e accorpamenti di adempimenti, al momento della loro emanazione, nel giugno 2022, hanno deluso chi si aspettava qualche semplificazione e novità importante anche in materia di trasparenza. La situazione di fatto è rimasta come prima: “opacità per confusione” come l’aveva apostrofata a suo tempo l’Autorità garante per ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) È opinione diffusa che per sovrapposizione di norme e linee guida si sia creata nel tempo per le Pubbliche amministrazioni la. Le nuove regole in materia di Piao – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – annunciate nel lontano giugno 2021 dal DipartimentoFunzione Pubblica, con le quali si promettevano semplificazioni, abrogazioni e accorpamenti di adempimenti, al momentoloro emanazione, nel giugno 2022, hanno deluso chi si aspettava qualche semplificazione e novità importante anche in materia di. La situazione di fatto è rimasta come prima: “opacità per confusione” come l’aveva apostrofata a suo tempo l’Autorità garante per ...

Antonio_Tajani : La prima cosa che dovrà fare il prossimo Governo sarà quella di difendere il potere d'acquisto di stipendi e pensio… - CarloCalenda : Per potenziare, in via prioritaria, il welfare delle fasce più deboli della popolazione, proponiamo di azzerare la… - romi_andrio : RT @vitalbaa: Oggi nei programmi TV della mattina vari esponenti politici, a una sola voce: “colpa della burocrazia!”. Hanno governato quas… - PoliticaNewsNow : Marche, Albano (FdI): 'Lavori manuntenzione ostaggio della burocrazia' - valentinalapenn : @JediPerLItalia Vogliamo parlare della burocrazia che mi devo sorbire al seggio? E di tutta la roba cartacea? -