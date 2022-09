Ospedale San Giovanni | il degrado del presidio britannico è inaccettabile

(Di lunedì 19 settembre 2022) “Siamo contenti che al SanAddolorata sia in atto un processo di rinnovamento e potenziamento delle strutture specialistiche all’interno del nosocomio, ma a quanto pare sembra che questo progetto di rilancio non riguardi proprio tutti i locali adibiti a servizi essenziali per l’attività dell’Azienda ospedaliera.” “All’assessore alla sanità Alessio D’Amato, che nel corso della visita odierna al Sansi è recato anche alla palazzina del, indubbiamente un centro oftalmico di eccellenza regionale, sarebbe bastato deviare dal percorso “vetrina” studiato appositamente per l’occasione, per verificare la situazione die di vetustà in cui versano ancora, ad esempio, le stanze che ospitano il servizio di medicina del lavoro: corridoi fatiscenti, pareti scrostate, ...

' 730mila euro di bolletta del gas in agosto per la Comunità diPatrignano , 11,5 milioni per pagare la bolletta della luce per l'Cardarelli . Migliaia di imprese rischiano la chiusura e troppe famiglie non riescono ad arrivare a metà mese'. Non è mai troppo tardi per sposarsi davanti a Dio, anche sul letto di morte. Se non altro è quanto hanno testimoniato a Madrid Maria e Pedro."730mila euro di bolletta del gas in agosto per la Comunità di San Patrignano, 11,5 milioni per pagare la bolletta della luce per l'Ospedale Cardarelli. Migliaia di imprese rischiano la chiusura e tro ...