Oscar, si parte: ecco i 12 film candidati a rappresentare l’Italia agli Academy Awards (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo di candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature film Award dei 95esimi Academy Awards, gli Oscar. I 12 film che si candidano a rappresentare l’Italia agli Oscar Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022. Si tratta di: Chiara di Susanna Nicchiarelli, Il Colibrì di Francesca Archibugi, Dante di Pupi Avati, Giulia di Ciro De Caro, L’Immensità di Emanuele Crialese, Mindemic di Giovanni Basso, Nostalgia di Mario Martone, L’Ombra di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 12 iitaliani che concorreranno alla designazione del titolo di candidato anella selezione per la categoria International FeatureAward dei 95esimi, gli. I 12che si candidano aHanno proposto la propria candidatura idistribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022. Si tratta di: Chiara di Susanna Nicchiarelli, Il Colibrì di Francesca Archibugi, Dante di Pupi Avati, Giulia di Ciro De Caro, L’Immensità di Emanuele Crialese, Mindemic di Giovanni Basso, Nostalgia di Mario Martone, L’Ombra di ...

