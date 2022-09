Oscar 2023: ecco i 12 film in corsa per rappresentare l’Italia (Di lunedì 19 settembre 2022) Ci siamo. E’ stato comunicato i nomi dei 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature film Award dei 95/i Academy Awards. Quali film concorrono per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023? I film che concorrono sono i seguenti: CHIARA di Susanna Nicchiarelli; IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi; DANTE di Pupi Avati; GIULIA di Ciro De Caro; L’IMMENSITÀ di Emanuele Crialese; MINDEMIC di Giovanni Basso; NOSTALGIA di Mario Martone; L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido; LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; PICCOLO CORPO di Laura Samani; IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 settembre 2022) Ci siamo. E’ stato comunicato i nomi dei 12 iitaliani che concorreranno alla designazione del titolo candidato anella selezione per la categoria International FeatureAward dei 95/i Academy Awards. Qualiconcorrono peragli? Iche concorrono sono i seguenti: CHIARA di Susanna Nicchiarelli; IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi; DANTE di Pupi Avati; GIULIA di Ciro De Caro; L’IMMENSITÀ di Emanuele Crialese; MINDEMIC di Giovanni Basso; NOSTALGIA di Mario Martone; L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido; LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; PICCOLO CORPO di Laura Samani; IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni ...

mariaritaspada : RT @TommasoRagno: NOSTALGIA di Mario Martone è in corsa per gli Oscar 2023 per rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria Inte… - aldera661 : RT @gayit: #Oscar 2023, 'Il Signore delle Formiche' e 'L'Immensità' tra i 12 film che rappresenteranno l'Italia - ciakmag : #Oscar2023, i 12 film in corsa per rappresentare l’Italia alla 95^ edizione degli Academy Awards ?? - DrApocalypse : Oscar 2023, tra i 12 film italiani in gara tifo Amelio, anche solo per vederlo sbroccare in diretta mondiale dopo… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: The Fabelmans, l'ultima novità sul film di Steven Spielberg lo proietta deciso verso gli Oscar 2023 - -