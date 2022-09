Oroscopo della settimana di Paolo Fox | 19-25 settembre 2022 | settimana fondamentale per la Bilancia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ecco le previsioni dell’astrologoFox elaborate per tutti i segni zodiacali e valide per lache va dal 19 al 25Ariete Inizio diinteressante per i nati nell’Ariete, con i giorni di lunedì e martedì che saranno stancanti nell’ambito delle relazioni sentimentali. Nel lavoro continua il percorso necessario per raggiungere i traguardi sperati.Toro L’iniziosarà favorevole per i nati nel Toro, grazie alla presenzaLuna favorevole. Poche le difficoltà in amore anche se alcuni rapporti devono essere chiariti. Nel lavoro si deve cercare di agire con maggior diplomazia.Gemelli Lunedì sarà un ...