Orietta Berti lascia The Voice Senior e canta per Forza Italia: ecco chi prenderà il suo posto (Di lunedì 19 settembre 2022) Il passaggio di Orietta Berti al Grande Fratello Vip ("..per molti, molti soldi") ha causato alcune mancanze in Rai. Dal tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ("Se Fazio c'è rimasto male? Un po', ma gli ho spiegato che era un'offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione"); alla poltrona girevole di The Voice Senior. Lo show musicale di Antonella Clerici tornerà a gennaio con la sua terza edizione ma in quei mesi – se tutto va bene – Orietta Berti starà ancora giudicando le gesta dei vipponi arrivati al quarto mese di permanenza in Casa. Per questo motivo la Rai ha già pensato ad un nome per sostituirla. Anzi: a due. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, al posto della cantante arriveranno i Ricchi e Poveri nella loro ...

GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - Lopinionista : 'La mia vita è un film: 55 anni ++ di musica', il cofanetto di Orietta Berti - undabuda : @bellissima2021 @GF_diretta Tanto sono tutte storielle da quattro soldi costruite a tavolino. Gente mezza nuda, tet… - cranfan84 : RT @FQMagazineit: Orietta Berti non ha problemi a dire il vero motivo per cui sarà al Grande Fratello Vip come opinionista: “Soldi. Tanti”… -