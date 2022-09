Orietta Berti chiude la campagna di Forza Italia con un concerto

GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - infoitcultura : Orietta Berti: 'Pamela Prati al Gf Vip? Forse cerca compagnia perché... - BasmaOuahhab_ : Orietta Berti che dice di aver accettato al GF palesemente per i soldoni>>>>>>> - arual812 : RT @Baccotvnews: ??I Ricchi e Poveri quarto coach di #TheVoiceSenior? Sarebbero loro i sostituti di Orietta Berti nella nuova edizione del… -

Le opinioniste saranno Sonia Bruganelli e, che ha preso il posto di Adriana Volpe e che nelle ultime ore ha dichiarato il motivo per il quale ha accettato questo ruolo. Per toglierci ...Stasera inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip . E tra gli opinionisti ci sarà la cantante de La barca va, che ha deciso di lasciare la sua poltrona da coach di The Voice Senior . Chi ...La cantante di Fin che la barca va ha scelto un’altra poltrona su cui sedersi, quella del GF Vip: i nomi in arrivo al suo posto Orietta Berti non sarà più un coach di The Voice Senior, per ovvie… Legg ...Che malattia ha il marito di Orietta Berti La cantante ne ha parlato con il Corriere della Sera. Cosa ha detto