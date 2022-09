'Orfeo e le Sirene', il capolavoro rubato ritorna in Italia (Di lunedì 19 settembre 2022) 'Orfeo e Le Sirene', risalente al quattro secolo a. C, torna di nuovo a casa. Il gruppo scultoreo era stato trafugato da un sito archeologico a Taranto negli anni Settanta ed era poi finito ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022) 'e Le', risalente al quattro secolo a. C, torna di nuovo a casa. Il gruppo scultoreo era stato trafugato da un sito archeologico a Taranto negli anni Settanta ed era poi finito ...

Tg3web : Il gruppo scultoreo di Orfeo e le sirene è rientrato in Italia. Il capolavoro in terracotta risalente al quarto sec… - dariofrance : Tornato in Italia il meraviglioso gruppo scultoreo “Orfeo e le sirene”, trafugato 50 anni fa a #Taranto, dove torne… - _Carabinieri_ : Orfeo e le sirene tornano per incantare l’Italia. Le sculture magnogreche restituite dagli Usa sono state presentat… - noth2loos : RT @Tg3web: Il gruppo scultoreo di Orfeo e le sirene è rientrato in Italia. Il capolavoro in terracotta risalente al quarto secolo avanti C… - noth2loos : RT @dariofrance: Tornato in Italia il meraviglioso gruppo scultoreo “Orfeo e le sirene”, trafugato 50 anni fa a #Taranto, dove tornerà dopo… -