"Ora parla l'avvocato". Totti e Ilary Blasi, si scopre tutto sull'ultimo fattaccio (Di lunedì 19 settembre 2022) Sin dal famoso 12 luglio scorso, giorno in cui è uscito il teso comunicato disgiunto che confermava la rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti, la curiosità del pubblico sulla scottante faccenda non si è mai spenta né affievolita ma sicuramente la sconvolgente e dettagliata intervista di lui al Corriere della Sera ha fatto salire l'audience alle stelle. Inoltre adesso Roberto D'Agostino ha svelato altri scomodi dettagli e il legale della 41enne è intervenuto. Sebbene avessero ribadito entrambi moltissime volte di voler tutelare i loro figli Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016), Francesco Totti ed Ilary Blasi, dopo l'intervista del simbolo dell'As Roma, si sono ritrovati sulla bocca di tutti ancora più di prima. Chissà cosa proveranno i loro eredi leggendo dei presunti ...

