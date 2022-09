(Di lunedì 19 settembre 2022) Sale sul, sceglie la sua vittima e dopo aver preso posto con il cellulare in mano puntato verso di lei, inizia arsi. È successo domenica sera, a bordo del convogliord n. 577, tra ...

L'intervento dei carabinieri Ad attenderlo alla stazione una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Seregno, che ha fermato e identificato il ragazzo, undomiciliato a Limbiate. Sul ... Operaio pakistano si masturba sul treno davanti a una ragazzina: denunciato Sale sul treno, sceglie la sua vittima e dopo aver preso posto con il cellulare in mano puntato verso di lei, inizia a masturbarsi. È successo domenica sera, a bordo del ...Un 27enne di origini pakistane è stato denunciato dai carabinieri di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, per atti osceni davanti a una minore. Domenica sera, su un convoglio Trenord che stava pe ...