Onlyfans | Danielle a 19 anni è una tra le più pagate | ' Più delle star di Hollywood' Ecco quanto guadagna

Music Fanpage

Daa Oxford Un successo unico non passato inosservato.Bregoli infatti è stata invitata all' Università di Oxford per discutere del guadagno che portano i social media . 'So che ci ...Bregoli (Bhad Bhabie) a 19 anni è tra le più pagate su: 49 milioni in un anno, più delle star di Hollywood Romina Power: 'Non riuscivo più a camminare'. Poi la confessione: torno a ... Bhad Bhabie, dai meme adolescenziali a Gucci Flip Flops, fino al record di un milione su OnlyFans Carolina Marconi esulta di gioia. L'influncer, che presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente, è tornata sui social per condividere con i ...OnlyFans è sempre più popolare e proficuo: il famoso sito web per adulti permette ai suoi content creator di guadagnare cifre da capogiro. Danielle Bregoli alias Bhad ...