Olympiacos | esonerato Corberan | si sogna Blanc per la panchina

(Di lunedì 19 settembre 2022) Termina dopo poco più di un mese l’esperienza di Carlosalla guida dell’. Il 39enne paga il pessimo avvio di stagione in campionato con solo due vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. Non meglio i risultati in Europa League: nell’ultimo match contro il Friburgo, i greci sono stati battuti per 3-0 in casa. Il club adesso pensa a Laurentcome sostituto, ex tecnico di Francia e Psg. SportFace.

