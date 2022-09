Oltre la metà degli italiani dorme male

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 19 settembre 2022) I problemi del sonno sono enormemente diffusi in Italia: il 62% delle persone russa, l'insonnia cronica colpisce il 10% della popolazione ma l'insonnia a breve termine riguarda più del 30% della popolazione. Più di un terzo della popolazione è 'deprivato di sonno' mentre l'85% delle persone in Italia non è diagnosticato o non si cura. Sono queste le statistiche riferite da Sonnomedica, centro medico privato di medicina del sonno fondato nel 2006 a Milano."Il punto di partenza - spiega Marco Caglieris, direttore e Founder di Sonnomedica - molto rilevante per gli effetti che su produce sulle persone e sulle aziende, è che non stiamondo abbastanza e curiamo poco la qualità del nostro sonno: il 50% della popolazionesolo 6 ore o meno per notte, invece di 7-9; negli ultimi 100 anni abbiamo perso in media 1-2 ore di sonno; il 70% dei lavoratori ...