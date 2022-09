Olanda, Van Gaal difende De Vrij: “Ha dato tutto per la nazionale” (Di lunedì 19 settembre 2022) Louis van Gaal difende i suoi giocatori. Nella prima conferenza stampa di questa sosta nazionali, il Ct dell’Olanda si è soffermato sul momento negativo di alcuni elementi della selezione oranje. Tra questi anche De Vrij: “Sono giocatori che hanno dato tutto per la nostra nazionale – spiega van Gaal –. Alcuni vogliono trattarli come dei ragazzini, ma hanno già avuto un’intera carriera alle spalle”. Poi la discussione con un cronista: “Se non la pensi come me, mi spiace, ma scrivilo sul tuo giornale. Non farmi questa domanda perché non rinuncerò a loro. Mi dispiace se la pensi diversamente, peccato”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Louis vani suoi giocatori. Nella prima conferenza stampa di questa sosta nazionali, il Ct dell’si è soffermato sul momento negativo di alcuni elementi della selezione oranje. Tra questi anche De: “Sono giocatori che hannoper la nostra– spiega van–. Alcuni vogliono trattarli come dei ragazzini, ma hanno già avuto un’intera carriera alle spalle”. Poi la discussione con un cronista: “Se non la pensi come me, mi spiace, ma scrivilo sul tuo giornale. Non farmi questa domanda perché non rinuncerò a loro. Mi dispiace se la pensi diversamente, peccato”. SportFace.

Fantast53884018 : RT @Socratico_: Aggiungo In Olanda il parlamentare Gideon van Meijeren, chiede al primo ministro Mark Rutte, come giudica il libro #TheGre… - sportli26181512 : Van Gaal difende #DeVrij: 'Non è un ragazzino, dà tutto in campo': Il commissario tecnico dell'Olanda ha risposto s… - Paolo85834406 : @Larabrusi Incredibile...io li ignoro ormai...persino Giraud...è stanco, è vecchio...ha fatto una partita straordin… - JuVenezuela11 : Giusto ieri stavo vedendo i highligts di Olanda-Argentina ai Mondiali 98 e alla testata di Ariel Ortega a Van der… - wim_doubleU : @Gazzetta_it almeno fino alla fine dei mondiali in Qatar il c.t. Dell’Olanda è Louis van Gaal… Poi arriverà, anzi r… -