Oggi 19 settembre: San Gennaro | È famoso per il prodigio del sangue (Di lunedì 19 settembre 2022) Gennaro, il santo patrono di Napoli, vivifica la Chiesa col suo sangue, che più volte all’anno puntualmente si liquefa, richiamando molti devoti ed entusiasti ammiratori. Il prodigio di San Gennaro ci ricorda che il sangue dei Martiri, sparso per la fede in Cristo Gesù, non è arida e fredda sostanza. Al contrario, è come fuoco d’amore L'articolo Oggi 19 settembre: San Gennaro È famoso per il prodigio del sangue proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 settembre 2022), il santo patrono di Napoli, vivifica la Chiesa col suo, che più volte all’anno puntualmente si liquefa, richiamando molti devoti ed entusiasti ammiratori. Ildi Sanci ricorda che ildei Martiri, sparso per la fede in Cristo Gesù, non è arida e fredda sostanza. Al contrario, è come fuoco d’amore L'articolo19: Sanper ildelproviene da La Luce di Maria.

Avvenire_Nei : #PapaFrancesco Angelus di oggi, domenica 18 settembre - TerzaLoggia : Inizia oggi, 19 settembre 2022, la Visita di S.E. Mons. Edgar Peña Parra ????, Sostituto per gli Affari Generali, a… - GiovaQuez : 31 agosto Conte: 'Sostegno all'Ucraina ma niente armi' 11 settembre Cerasa: 'Conte, oggi è orgoglioso della contro… - MARIACELENTAN0 : ??????Santa giornata a tutti noi e al mondo intero??Sempre in Gesù Risorto Nostra Gioia e Nostra Forza??Dio ci Benedica… - infoitcultura : Sport in tv oggi, lunedì 19 settembre: programma ed orari di tutti gli eventi -