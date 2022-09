Octo Forum - Connected circle - Alla ricerca di un'ecosistema dati univoco (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il lancio in grande stile lo scorso anno del primo Octo Connected Forum, quest'anno la società telematcia romana ha bissato l'evento, con un sottotitolo ancora più esplicativo, ovvero Connected circle. Un cerchio, un gruppo di lavoro, messo in piedi proprio lo scorso anno che ha, nel giro di un solo anno, dato vita a 14 progetti pilota sviluppatesi in quattro aree strategiche - Smart e Connected Mobility come abilitatori per la Smart City, Maas Mobility-as-a-Service, Mobilità Connessa e gestione delle flotte ed Ecosistemi e spazi-dati per la co-creazione di servizi identificati nello scorso anno da The European House Ambrosetti e da Octo Telematics. "Le tematiche individuate durante il Forum 2021 sono esattamente in linea con i ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il lancio in grande stile lo scorso anno del primo, quest'anno la società telematcia romana ha bissato l'evento, con un sottotitolo ancora più esplicativo, ovvero. Un cerchio, un gruppo di lavoro, messo in piedi proprio lo scorso anno che ha, nel giro di un solo anno, dato vita a 14 progetti pilota sviluppatesi in quattro aree strategiche - Smart eMobility come abilitatori per la Smart City, Maas Mobility-as-a-Service, Mobilità Connessa e gestione delle flotte ed Ecosistemi e spazi-per la co-creazione di servizi identificati nello scorso anno da The European House Ambrosetti e daTelematics. "Le tematiche individuate durante il2021 sono esattamente in linea con i ...

