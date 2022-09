O.S.C.A. - Il proprietario della DR rilancerà lo storico marchio bolognese

(Di lunedì 19 settembre 2022) Massimo Di Risio tenta il rilancio di uno dei marchi storici dell'automobilismo italiano. L'imprenditore molisano,DR, ha acquisito i diritti per lo sviluppo automotiveO.S.C.A. da Fabia Maserati, nipote di uno dei fondatoriCasa del Tridente e dell'azienda. Un po' di storia. La O.S.C.A., acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, nasce nel 1947 per opera di Ettore, Ernesto e Bindo Maserati, intenzionati a proseguire il lavoro in campo automobilistico dopo la cessione dell'omonima Casa alla famiglia Orsi nel 1937 e la conclusione di un accordo di consulenza e collaborazione di durata decennale. La loro nuova azienda diventa subito famosa grazie ad automobili da competizione di piccola cilindrata, a partire dalla MT4: caratterizzata da un motore ...

Massimo Di Risio tenta il rilancio di uno dei marchi storici dell'automobilismo italiano. L'imprenditore molisano,DR , ha acquisito i diritti per lo sviluppo automotiveO. S. C. A. da Fabia Maserati, nipote di uno dei fondatoriCasa del Tridente e dell'azienda bolognese.