Nuovo sconto iPhone 13 tra le offerte Amazon | occasioni della settimana del 19 settembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ci sono ancora delle interessantiche investono l’13, a partire da questo lunedì 19. Per lasciare spazio ai nuovissimi14, i modelligenerazione precedente di melafonini cominciano ad essere venduti a costi sempre più contenuti e l’occasione non può che essere ghiotta per tanti che fino a questo momento nn si erano potuti permettere proprio i modelli dell’anno scorso. Si parte dalla promozione dedicata all’13 Mini. L’esemplare compatto non ha avuto un successore nella gamma del 2022, dunque potrebbe essere davvero il caso di approfittare di questo esemplare non “replicato” in questo momento. Il prezzo migliore per il dispositivo è quello riservato alla variante rosa dello smartphone con memoria interna da 128 GB. ...