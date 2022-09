“Nuovo fidanzato”. Alessandra Amoroso, è ufficiale: insieme al bellissimo cantante (Di lunedì 19 settembre 2022) Alcune volte il popolo dei social riesce ad essere più attento e perspicace delle testate legate alla cronaca rosa e ne è la prova il caos che stanno facendo i fan di Alessandra Amoroso in queste ultime ore su Twitter. Soltanto oggi, si sta iniziando a dire che la cantante è fidanzata. Il Nuovo fidanzato? Potrebbe trattarsi del collega Aiello. Per la maggioranza è uno scoop Nuovo di zecca e più intrigante del solito, in quanto per altri, i fan più esperti e legati alla star musicale emersa dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso, sembrava single da diverso tempo. Ma in realtà è già da mesi che il web sospetta sia fidanzata con Aiello. Ci sarebbero le prove. Alessandra Amoroso, il ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 19 settembre 2022) Alcune volte il popolo dei social riesce ad essere più attento e perspicace delle testate legate alla cronaca rosa e ne è la prova il caos che stanno facendo i fan diin queste ultime ore su Twitter. Soltanto oggi, si sta iniziando a dire che laè fidanzata. Il? Potrebbe trattarsi del collega Aiello. Per la maggioranza è uno scoopdi zecca e più intrigante del solito, in quanto per altri, i fan più esperti e legati alla star musicale emersa dalla scuola di Amici di Maria De Filippi,, sembrava single da diverso tempo. Ma in realtà è già da mesi che il web sospetta sia fidanzata con Aiello. Ci sarebbero le prove., il ...

_disagiulia_ : @_yelle_ @aidalaverdadera Anche! (Però vabbè, come un po' tutte le foto fatte dai paparazzi, ora 'interessa' lei pe… - KingMunera : RT @GiorginaDiP: Ho fatto un nuovo tik tok dove parlo della mia esperienza con un ex fidanzato - lucal2306 : @fattoquotidiano @tommasorodano Ma sul serio cerca ancora di farci credere che è fidanzato con una ragazzetta ? Di nuovo ? - infoitcultura : Diletta Leotta a Taormina (insieme al nuovo fidanzato) per il matrimonio del fratello Mirko - infoitcultura : ALESSANDRA AMOROSO, AIELLO E' Il NUOVO FIDANZATO?/ Replica su Twitter -