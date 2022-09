Nuove tecnologie e strumenti per la scuola e per il lavoro, ecco le lavagne multimediali e interattive (Di lunedì 19 settembre 2022) Alzi la mano chi non conosce le lavagne multimediali. Meglio conosciute come le LIM, sono le lavagne elettroniche. Rappresentano sicuramente un valore aggiunto sia in ambito scolastico che lavorativo: protagoniste infatti nei termini di innovazione della didattica, perché consentono di integrare elementi multimediali in classe, in modo trasversale alle diverse discipline e al tempo stesso creano un maggior coinvolgimento degli studenti. Si tratta di strumenti di lavoro voluti per scrivere, disegnare, visualizzare testi, riprodurre video e animazioni e contenuti digitali. Il monitor professionale interattivo con tecnologia multi touch screen, i bassissimi consumi elettrici e una notevole interconnettività con smartphone e tablet, come l’altissima risoluzione dello schermo, sono solo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Alzi la mano chi non conosce le. Meglio conosciute come le LIM, sono leelettroniche. Rappresentano sicuramente un valore aggiunto sia in ambito scolastico che lavorativo: protagoniste infatti nei termini di innovazione della didattica, perché consentono di integrare elementiin classe, in modo trasversale alle diverse discipline e al tempo stesso creano un maggior coinvolgimento degli studenti. Si tratta didivoluti per scrivere, disegnare, visualizzare testi, riprodurre video e animazioni e contenuti digitali. Il monitor professionale interattivo con tecnologia multi touch screen, i bassissimi consumi elettrici e una notevole interconnettività con smartphone e tablet, come l’altissima risoluzione dello schermo, sono solo ...

