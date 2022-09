ponzanni : RT @webecodibergamo: Conoscete questo numero? È il 1522. - webecodibergamo : Conoscete questo numero? È il 1522. - fragolaccia : @MaP39008118 @half0light @darkskywriter @ChinellatoCarla Quanto si vede che sei ignorante. Il numero del centro vie… - CostanzaBattis1 : RT @AdamoPantano: Per contrastare fenomeni di violenza e tutelare le donne proponiamo di aumentare il numero di centri antiviolenza così da… - danieledv79 : RT @AdamoPantano: Per contrastare fenomeni di violenza e tutelare le donne proponiamo di aumentare il numero di centri antiviolenza così da… -

L'Eco di Bergamo

... e alle sue politiche reazionarie ed escludenti, che giudicano un problema per il Paese il... privatizzato e reso fragile il Sistema Sanitario Nazionale, sottofinanziato i centri, ...Ilè gratuito anche dai cellulari; in alternativa è possibile chattare direttamente con le ... con annessi i recapiti telefonici del centro, in modo che fosse ben visibile e ... Numero antiviolenza donne, da Bergamo (quasi) una chiamata al giorno Il report. Secondo l’Istat al 1522 nel primo trimestre 2022 sono arrivate 68 richieste dalla nostra provincia. Modora: «Anche ai nostri centri sempre più domande d’aiuto». Una chiamata arriva quasi tu ...La città metropolitana di Palermo ha presentato progetti per sei milioni di euro per il rimboschimento della aree urbane ...