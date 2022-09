Novena a Padre Pio per affidarsi alla sua potente intercessione – 6° giorno

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il frate di Pietrelcina è tra i Santi più venerati dChiesa cattolica, a cui si rivolgono fiduciosi credenti e non, si perché a lui si rivolgono anche i più lontani dfede. Affidiamocisuaper nove giorni consecutivi in preparazionesua festa che ricorre il 23 settembre, certi che quello che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

PinoSa54 : RT @padrepioitalia: ?????? Novena a San Pio da Pietrelcina - 6º giorno? ? O Padre Pio da Pietrelcina, che hai amato gli ammalati più di te ste… - buronjek : RT @padrepioitalia: ?????? Novena a San Pio da Pietrelcina - 6º giorno? ? O Padre Pio da Pietrelcina, che hai amato gli ammalati più di te ste… - MariagladysVc : RT @padrepiotv: Novena a San Pio da Pietrelcina Sesto giorno O San Pio, che con l’esempio, le parole e gli scritti hai dimostrato una parti… - MariagladysVc : RT @padrepioitalia: ?????? Novena a San Pio da Pietrelcina - 6º giorno? ? O Padre Pio da Pietrelcina, che hai amato gli ammalati più di te ste… - rikercommander : RT @padrepioitalia: ?????? Novena a San Pio da Pietrelcina - 6º giorno? ? O Padre Pio da Pietrelcina, che hai amato gli ammalati più di te ste… -

Affidiamoci alla sua potente intercessione per nove giorni consecutivi in preparazione alla sua festa che ricorre il 23 settembre, certi che quello che ci concederà, sarà per il nostro maggiore bene.La comunidad parroquial de San Francisco Solano vive el camino a la fiesta patronal del Santo Padre Pio. El rezo de la novena se realizará todos los días hasta el jueves 22. El martes 20, se celebrará ...