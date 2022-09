"Non ricordo...". La Vanoni interrompe lo show: cosa è successo a Verona (Di lunedì 19 settembre 2022) Ornella Vanoni ha sospeso per ben due volte l'esibizione all'Arena di Verona e il siparietto è finito sui social network, diventando virale in pochissimo tempo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Ornellaha sospeso per ben due volte l'esibizione all'Arena die il siparietto è finito sui social network, diventando virale in pochissimo tempo

fraversion : “Le basi sono così vecchie che non me le ricordo”. Ornella Vanoni numero uno assoluta. #ArenaSuzuki - Giorgiolaporta : Non ricordo questa strenua difesa di #PeppaPig quando a censurarla e proibirla nelle scuole furono i #musulmani. Do… - AngeloCiocca : @LiaQuartapelle A quanto pare non la Francia, visto che per i prossimi due anni ci taglierà la luce. E le ricordo c… - intaesarms : buongiorno non sono uscite foto di taehyung io non ho visto nessun photoshoot e soprattutto nessun ricordo mi è tor… - adestrainalto : stavo cercando momenti postati qui del concerto di Antonio in Arena e mi rendo conto di non aver postato praticamen… -