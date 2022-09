“Non è il vero Berlusconi che fa campagna elettorale”, la notizia lascia senza parole (Di lunedì 19 settembre 2022) Può succedere davvero di tutto in campagna elettorale. Soprattutto quando c’è di mezzo il Cavaliere. A 85 anni di età, Silvio Berlusconi è il leader di partito più anziano in campo per le prossime elezioni. Spostarsi in giro per l’ltalia è comprensibile dunque che possa rivelarsi complicato per lui. Per questo, ai gazebo di Forza Italia, alcuni militanti del partito hanno deciso di portare un suo cartonato. «È voluto venire per forza anche lui», ha scherzato la senatrice Licia Ronzulli postando una foto del banchetto allestito a Genova. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Silvio Berlusconi, la fidanzata Marta Fascina rompe il silenzio e fa un pesante annuncio È tornato in partita, ma comunque è consapevole dello scorrere degli anni. Per questo Silvio ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022) Può succedere davdi tutto in. Soprattutto quando c’è di mezzo il Cavaliere. A 85 anni di età, Silvioè il leader di partito più anziano in campo per le prossime elezioni. Spostarsi in giro per l’ltalia è comprensibile dunque che possa rivelarsi complicato per lui. Per questo, ai gazebo di Forza Italia, alcuni militanti del partito hanno deciso di portare un suo cartonato. «È voluto venire per forza anche lui», ha scherzato la senatrice Licia Ronzulli postando una foto del banchetto allestito a Genova. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Silvio, la fidanzata Marta Fascina rompe il silenzio e fa un pesante annuncio È tornato in partita, ma comunque è consapevole dello scorrere degli anni. Per questo Silvio ...

