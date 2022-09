“Non è europeista”. Meloni inchioda Draghi e denuncia le tattiche della sinistra (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgia Meloni dice tutto a Quarta Repubblica. L'edizione del 19 settembre del talk show del lunedì di Rete4 condotto da Nicola Porro vede la presenza della leader di Fratelli d'Italia, che viene subito interrogata sul fatto se si sente pronta a fare il premier o è ancora in clima di campagna elettorale: “Metà e metà. Ci lavoro, perché sono puntigliosa e non mi piace improvvisare. Poi ovviamente sono immersa in campagna elettorale, ma sicuramente la storia di FdI è di un partito che non voleva fare testimonianza. Governo di larghe intese? No. Penso che sia un tema che non si porrà. Sono ottimista sul fatto che il centrodestra avrà una maggioranza che gli consentirà di governare senza ricorrere ad alleanze diverse. Mercati? Penso che attenderanno di vedere la legge di bilancio, e credo che se vinceremo ci presenteremo con una legge di bilancio seria, e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgiadice tutto a Quarta Repubblica. L'edizione del 19 settembre del talk show del lunedì di Rete4 condotto da Nicola Porro vede la presenzaleader di Fratelli d'Italia, che viene subito interrogata sul fatto se si sente pronta a fare il premier o è ancora in clima di campagna elettorale: “Metà e metà. Ci lavoro, perché sono puntigliosa e non mi piace improvvisare. Poi ovviamente sono immersa in campagna elettorale, ma sicuramente la storia di FdI è di un partito che non voleva fare testimonianza. Governo di larghe intese? No. Penso che sia un tema che non si porrà. Sono ottimista sul fatto che il centrodestra avrà una maggioranza che gli consentirà di governare senza ricorrere ad alleanze diverse. Mercati? Penso che attenderanno di vedere la legge di bilancio, e credo che se vinceremo ci presenteremo con una legge di bilancio seria, e ...

elio_vito : Berlusconi dice che FI uscirà dal governo se non sarà europeista. Ma dovrebbe rompere ora, prima che vadano al gove… - berlusconi : La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che il governo sarà liberale, cristiano, europeista e atlantista… - Pedro69280970 : RT @QRepubblica: “Quella di Draghi penso che non sia una dichiarazione europeista. In Europa ci sono 27 stati membri, quando tu dici che se… - emanueledalt64 : @janavel7 Se FI dovesse entrare in rotta di collisione con gli alleati del cdx sulla linea europeista, Conte non es… - adrianobusolin : RT @tempoweb: #Meloni inchioda #Draghi: “Non europeista”. Smacco alla sinistra @giorgiameloni #elezionipolitiche22 #fratelliditalia #rete4… -