NM Concept by Gorgona Cars, la MX-5 come non si era mai vista. La barchetta fatta a mano debutta al raduno dei record – FOTO (Di lunedì 19 settembre 2022) Lei. Così lontana dalle pieghe della politica, da Bruxelles col suo futuro elettrico obbligatorio e probabile. Così dentro le curve, con quel muso che stringe e la coda che allarga, nel regno del sovrasterzo dove possono comandare solo i brividi, l’intesa a due posti tra chi guida e chi si fida. Finora, a tetto chiuso o a cielo aperto, MX-5 è stata al mondo in due versioni. E’ l’idea dell’auto intensa, passata per la testa a fine anni settanta al giornalista americano Bob Hall e poi finita ad innamorare Kenichi Yamamoto, allora a capo del reparto ricerca e sviluppo della Mazda di Hiroshima. Si trattava di ripensare alle Triumph TR7, al Duetto Alfa e perfino alla Ferrari 275 GTB, con un divertimento più largo delle altre cabrio. Classica e moderna insieme, leggerissima e coinvolgente. Passare dal vento tra i capelli a quello nelle vene. Dieci anni per ragionarci e poi arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Lei. Così lontana dalle pieghe della politica, da Bruxelles col suo futuro elettrico obbligatorio e probabile. Così dentro le curve, con quel muso che stringe e la coda che allarga, nel regno del sovrasterzo dove possono comandare solo i brividi, l’intesa a due posti tra chi guida e chi si fida. Finora, a tetto chiuso o a cielo aperto, MX-5 è stata al mondo in due versioni. E’ l’idea dell’auto intensa, passata per la testa a fine anni settanta al giornalista americano Bob Hall e poi finita ad innamorare Kenichi Yamamoto, allora a capo del reparto ricerca e sviluppo della Mazda di Hiroshima. Si trattava di ripensare alle Triumph TR7, al Duetto Alfa e perfino alla Ferrari 275 GTB, con un divertimento più largo delle altre cabrio. Classica e moderna insieme, leggerissima e coinvolgente. Passare dal vento tra i capelli a quello nelle vene. Dieci anni per ragionarci e poi arriva ...

