“Nessuno dimenticherà il tuo volto” Lutto nel cinema | morto l’amatissimo attore | il triste annuncio del figlio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022)nel, èl’Henry Silva. L’uomo aveva 95 anni e aveva all’attivo tantissimi film tra cui Ocean’s Eleven e The Manchurian Candidate. Silva èil 14 settembre in California ma la notizia è stata divulgata soltanto adesso. A raccontarlo è stato suoScott al New York Times. Ha dichiarato che il padre èal Motion Picture and Television Country House and Hospital di Woodland Hills. Un artista prolifico Silva, che è apparso in oltre centinaia di film e programmi TV, dove spesso ha avuto svolte memorabili. Ha interpretato un assassino in Johnny Cool (1963), uno spacciatore in A Hatful of Rain (1957) e un agente corrotto della CIA in Above the Law (1988). Tutti ruoli da bad buy, dobbiamo dirlo. L’è apparso ...