Nelle Marche proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Sono finora senza esito le ricerche del piccolo Mattia, 8 anni, e di una donna di 56 anni, Brunella Chiù, dispersi da giovedì notte nella zona di Senigallia. Le ricerche procedono coordinate dai vigili del fuoco e vedono impegnati anche carabinieri, personale della guardia di finanza e del soccorso alpino, volontari della protezione civile: sono impegnati squadre a terra, sommozzatori in assetto fluviale ed è previsto l'intervento Nelle ricerche anche di alcune unità cinofile. Sull'altro fronte alluvionale, in provincia di Pesaro-Urbino, il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, ha fatto sapere che "sono stati ripristinati i collegamenti di emergenza, ma è compromesso l'80% della viabilità che gravita sul monte Catria". Intanto il fascicolo aperto dalla procura dorica all'indomani ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Sono finora senza esito ledel piccolo Mattia, 8 anni, e di una donna di 56 anni, Brunella Chiù,da giovedì notte nella zona di Senigallia. Leprocedono coordinate dai vigili del fuoco e vedono impegnati anche carabinieri, personale della guardia di finanza e del soccorso alpino, volontari della protezione civile: sono impegnati squadre a terra, sommozzatori in assetto fluviale ed è previsto l'interventoanche di alcune unità cinofile. Sull'altro fronte alluvionale, in provincia di Pesaro-Urbino, il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, ha fatto sapere che "sono stati ripristinati i collegamenti di emergenza, ma è compromesso l'80% della viabilità che gravita sul monte Catria". Intanto il fascicolo aperto dalla procura dorica all'indomani ...

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - ItaliaViva : 'La tragedia nelle Marche poteva essere evitata. Il nostro governo aveva stanziato 45 milioni per i lavori al torre… - acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - PSpagnoletta : RT @vcrxxy1234: Alluvione nelle Marche, s 'indaga, atto dovuto per i 50 feriti, 11 morti e 150 sfollati, ipotesi,turbativa d asta. 45 mili… - PicenoTime : Centro Sportivo Italiano, nelle Marche il sottosegretario Vezzali premia il ciclismo - picenotime - IT -