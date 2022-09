Nella Juventus stupisce il silenzio societario: Agnelli sembra sparito (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ennesimo risultato negativo colto dai bianconeri contro il Monza chiude un settembre drammatico per la Vecchia Signora. La squadra è totalmente confusa, in balia degli eventi e sembra remare contro il suo stesso allenatore. C’è però qualcosa che appesantisce l’aria attorno ai bianconeri: Nella Juventus stupisce il silenzio societario. Un assenteismo ingiustificato che, a memoria, non si era mai visto. La situazione è realmente compromessa? Nove gare disputate, due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Due di queste in Champions League, dove ormai il percorso sembra già compromesso. In campionato la vetta dista già sette punti e il Napoli non sembra essere intenzionato a rallentare, trascinato dalla forza dei nuovi arrivati e da un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ennesimo risultato negativo colto dai bianconeri contro il Monza chiude un settembre drammatico per la Vecchia Signora. La squadra è totalmente confusa, in balia degli eventi eremare contro il suo stesso allenatore. C’è però qualcosa che appesantisce l’aria attorno ai bianconeri:il. Un assenteismo ingiustificato che, a memoria, non si era mai visto. La situazione è realmente compromessa? Nove gare disputate, due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Due di queste in Champions League, dove ormai il percorsogià compromesso. In campionato la vetta dista già sette punti e il Napoli nonessere intenzionato a rallentare, trascinato dalla forza dei nuovi arrivati e da un ...

