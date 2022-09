Nel Milan ha pesato l’assenza di Leao, Napoli salvato da Meret (Di lunedì 19 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport analizza la gara andata in scena ieri tra Milan e Napoli, soffermandosi anche su Alex Meret e Rafael Leao. All’indomani della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport analizza la gara andata in scena ieri tra, soffermandosi anche su Alexe Rafael. All’indomani della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - AndreaBricchi77 : Il Milan gioca una gran partita, perdendo un po’ per sfiga atomica un po’ per i meriti di un Napoli inferiore, nel… - DAZN_IT : Immagina crescere nel Milan, tornare e segnare in Champions ? Serata da sogno per i rossoneri e per Pobega ?? #UCL… - AscoliRenato : @MilanNewsit Il Napoli è più avanti del Milan nella forma di alcuni singoli. Il Milan ha fatto una bellissima prest… - PerruoloAntonio : RT @andremaggio: DNA Simeone. I gol identici del Cholo alla Juve nel 2000 (visuale invertita) e quello del Cholito ieri al Milan. Quando da… -