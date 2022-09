Negli uffici postali del litorale la cartolina per la Giornata internazionale della Pace (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma – Poste Italiane dedica alla Giornata internazionale della Pace, che si celebra il 21 settembre di ogni anno, una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore,già disponibile Negli uffici postali con sportello filatelico di Civitavecchia, in Via Giordano Bruno 11, di Ladispoli, in Via Regina Margherita, 10 e Ostia Lido Centro, in Piazzale della Posta. Da lunedì 19 a sabato 24 settembre disponibile anche un annullo speciale dedicato alla ricorrenza. La Giornata internazionale della Pace è stata istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67. La risoluzione invitava tutti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma – Poste Italiane dedica alla, che si celebra il 21 settembre di ogni anno, una colorataa tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore,già disponibilecon sportello filatelico di Civitavecchia, in Via Giordano Bruno 11, di Ladispoli, in Via Regina Margherita, 10 e Ostia Lido Centro, in PiazzalePosta. Da lunedì 19 a sabato 24 settembre disponibile anche un annullo speciale dedicato alla ricorrenza. Laè stata istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67. La risoluzione invitava tutti ...

