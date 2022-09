Nazionale: a novembre le amichevoli contro Albania e Austria (Di lunedì 19 settembre 2022) La Nazionale di Roberto Mancini chiuderà il 2022 con le amichevoli contro Albania e Austria. I due match sono in programma per mercoledì 16 novembre all’Air Albania Stadium di Tirana e domenica 20 novembre all’Ernst Happel Stadion di Vienna, entrambi alle ore 20:45. Tre i precedenti con l‘Albania in cui gli azzurri sono sempre usciti vittoriosi, trentotto invece i confronti con l’Austria di cui 18 vittorie degli Azzurri, 8 pareggi e 12 sconfitte. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Ladi Roberto Mancini chiuderà il 2022 con le. I due match sono in programma per mercoledì 16all’AirStadium di Tirana e domenica 20all’Ernst Happel Stadion di Vienna, entrambi alle ore 20:45. Tre i precedenti con l‘in cui gli azzurri sono sempre usciti vittoriosi, trentotto invece i confronti con l’di cui 18 vittorie degli Azzurri, 8 pareggi e 12 sconfitte. SportFace.

sportface2016 : #Nazionale: a novembre le amichevoli contro #Albania e #Austria - cris_nerazzurro : @FBiasin Se c'è una cosa che mi fa incazzare più dell'inter è la nazionale. Mi fa pensare che a novembre ci sarà il… - 22JAlex : Non vedi la palla in ogni gara. Non ti reggi in piedi. Cosa vai a fare in nazionale caro Cuadrado? Resta e fai all… - GiovaDS17 : @DiMarzio @Azzurri @OL @PSG_inside Sti mercenari del cazzo, da settembre 2021 che ne mancano 10 alla volta alle con… - simoneresiste : Kim Min-jae (????, Gim Min-jaeLR; Tongyeong, 15 novembre 1996) è un calciatore sudcoreano, difensore del Napoli e d… -