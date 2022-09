Nations League, forfait di Verratti. Mancini pensa a Frattesi (Di lunedì 19 settembre 2022) La conferma è arrivata da Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint Germain. Marco Verratti salterà le ultime due sfide di Nations League con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini, contro Inghilterra ed Ungheria. Il talento... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 settembre 2022) La conferma è arrivata da Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint Germain. Marcosalterà le ultime due sfide dicon la maglia della Nazionale di Roberto, contro Inghilterra ed Ungheria. Il talento...

DiMarzio : #Nazionali #NationsLeague | @Azzurri, Marco #Verratti a rischio per il colpo subito in @OL-@PSG_inside ?? - SimoneTogna : Romeu Lukaku non convocato dal Belgio per gli impegni di Nations League. - sportli26181512 : Italia, Mancini: 'Carenza attaccanti problema non da poco': Il Ct della Nazionale azzurra annuncia il forfait di Ve… - ansacalciosport : Nations League:Italia-Inghilterra, già 30mila biglietti. Prezzi a partire da 10 euro, Carly Paoli canterà inni nazi… - sportface2016 : #NationsLeague | Già venduti trentamila tagliandi per #Italia vs #Inghilterra -