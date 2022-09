Napoli, Maradona jr su Simeone: “Bello vedere di nuovo un argentino che decide i match” (Di lunedì 19 settembre 2022) Maradona jr, allenatore del Napoli Unite, ha commentato a Radio Marte la vittoria del Napoli contro il Milan, esaltando anche il rendimento di Simeone. Queste le sue parole, in primo luogo sull’attaccante argentino: “E’ fantastico per me rivedere finalmente un argentino a Napoli che decide i match. Poi lui è il figlio di Diego Pablo, che ha giocato con il mio papà”. Sul match vinto con il Milan invece dichiara: “E’ stato un Napoli bellissimo, ieri a Milano. Il risultato ha fatto piacere a tutti ma è la personalità di questa squadra che fa ben sperare. Il Napoli ha incassato il gol del pareggio e ha continuato a fare la sua partita tranquillo e determinato. E’ forte e ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022)jr, allenatore delUnite, ha commentato a Radio Marte la vittoria delcontro il Milan, esaltando anche il rendimento di. Queste le sue parole, in primo luogo sull’attaccante: “E’ fantastico per me rifinalmente unche. Poi lui è il figlio di Diego Pablo, che ha giocato con il mio papà”. Sulvinto con il Milan invece dichiara: “E’ stato unbellissimo, ieri a Milano. Il risultato ha fatto piacere a tutti ma è la personalità di questa squadra che fa ben sperare. Ilha incassato il gol del pareggio e ha continuato a fare la sua partita tranquillo e determinato. E’ forte e ...

