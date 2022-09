Napoli, Giuntoli al lavoro per il rinnovo di Zerbin (Di lunedì 19 settembre 2022) Le prestazioni in campo, sempre più convincenti, hanno convinto Spalletti e il Napoli a puntare con decisione su Matteo Zerbin. Fuori... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Le prestazioni in campo, sempre più convincenti, hanno convinto Spalletti e ila puntare con decisione su Matteo. Fuori...

Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Se abbiamo Osimhen Raspadori e #Simeone nulla ci è precluso. Il Napoli ha incassato 85 mln e ne ha spesi altrettanti… - Ernesto32919298 : Se abbiamo Osimhen Raspadori e #Simeone nulla ci è precluso. Il Napoli ha incassato 85 mln e ne ha spesi altretta… - erma_gico : @Chiariello_CS Poi si lamentano dell'ambiente avvelenato. Il Napoli vince e loro pensano a togliersi i sassolini da… - sof_int : RT @__SSam__7: Noi la ballerina Correa, il Napoli il Cholito Simeone. Per 15 milioni. Datemi un Giuntoli. O un allenatore qualsiasi che s… - NapoliFCNews : Demme in bilico, Repubblica: Giuntoli non molla il pallino Veretout, asta con un club francese #Napoli #SSCNapoli… -