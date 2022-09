Napoli ed Atalanta corsare a Milano e Roma

(Di lunedì 19 settembre 2022)eda San Siro e all’Olimpico, conquistano la vetta della classifica . La squadra di Gasperini batte la1-0 con un gol Scalvini. Mentre la squadra di Spalletti supera il Milan per 2-1, grazie ai gol di Politano e Simeone. Nella terza piazza si accomoda l’Udinese che batte in rimonta l’Inter. La squadra di Sottil è la vera sorpresa di questo inizio campionato 2022/23. Clamorosa invece la sconfitta della Juventus al Brianteo di Monza. Per i brianzoii è la prima storica vittoria nella massima serie.eda San Siro e all’Olimpico: battuti Milan eedcontro le squadre di Pioli e Mourinho. La partita di San Siro tra Milan ...

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - carlogarganese : SERIE A TEAM PRESSING - 2022-23 (average p90) Napoli 81 Fiorentina 81 Salernitana 75 Milan 73 Verona 70 Cremonese… - SquawkaNews : 2022/23 Serie A points: 17 - Napoli, Atalanta 16 - Udinese 15 14 - Lazio, Milan 13 - Roma 12 - Inter 11 10 - Juven… - ferrix88 : @Manchester28521 @RBLXPlayer12 @DiMarzio Pure l anno scorso ebbero culo a san siro, come sempre ha spalletti alle p… - nerditudine : RT @EdoardoMecca1: Settima giornata di campionato: crisi Inter, caos Juve, Atalanta e Napoli prime in classifica. Allegri da esonero? ?? ht… -

... non accadeva dal 1955 Milan sconfitto dala San Siro, la Juventus crolla a Monza, l' Inter cade sul campo dell'Udinese e la Roma si arrende all'Olimpico contro l'. Quattro ko che ...... a quella non meno grave dell' Inter , alla bellezza dele alle conferme del Milan, alle ... casomai, qui ci interessa sottolineare le novità dell', inattesa prima in classifica, e dell'...Napoli e Atalanta hanno battuto Milan e Roma e ora guidano in coppia il campionato italiano. Gli altri si aggrappano ai se, che però non fanno punti. Le convocazioni di Mancini per la Nations League“Non avrei mai dato il rigore sull’episodio contestato nel primo tempo”, il pensiero dell’ex arbitro Mauro Bergonzi sui fatti dell’Olimpico “Non avrei mai dato il rigore Demiral-Zaniolo nel primo temp ...