MotoGP, Takaaki Nakagami si opera alle due dita infortunate nella caduta di Aragon. Obiettivo Motegi per il giapponese (Di lunedì 19 settembre 2022) È corsa contro il tempo per Takaaki Nakagami in vista dell'appuntamento più importante della sua stagione, il Gran Premio di casa in Giappone previsto al Twin Ring di Motegi da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Il pilota nipponico della Honda, dopo la sfortunata caduta di ieri ad Aragon, si è operato quest'oggi alle due dita infortunate con l'Obiettivo di scendere in pista già tra pochi giorni davanti al suo pubblico. Dopo l'incidente avvenuto durante il primo giro della gara di Alcañiz, il centauro del Team LCR era stato portato al Centro Medico del circuito dove gli sono state diagnosticate delle ferite lacerocontuse all'anulare e al mignolo della mano destra. Quest'oggi Taka non ha perso tempo e si è recato a ...

