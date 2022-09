Motogp, Crutchlow e gli incidenti ad Aragon: 'Perché sono tornato?' - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di lunedì 19 settembre 2022) Il pilota britannico ha sostituito Dovizioso ad Aragon ma si è ritrovato con tanti colleghi per terra al primo giro: ho pensato, che ci faccio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Il pilota britannico ha sostituito Dovizioso adma si è ritrovato con tanti colleghi per terra al primo giro: ho pensato, che ci faccio ...

DLenz96 : RT @Misterhelmet: Tornato in sella dopo un anno, sempre ad Aragon, ha fatto anche meglio del 2021. Non è che la Yamaha ha dei problemi ma n… - Misterhelmet : Tornato in sella dopo un anno, sempre ad Aragon, ha fatto anche meglio del 2021. Non è che la Yamaha ha dei problem… - Motorsport_IT : #MotoGP | Crutchlow si interroga sul suo ritorno dopo il caos di Aragon #AragonGP - P300it : MotoGP | GP Aragona 2022, Crutchlow (Yamaha WithU): “Non ho mai davvero avuto le armi abbastanza affilate per poter… - AZatt99 : E comunque Crutchlow è arrivato a 20 secondi da Enea, in 14° posizione, mentre Morbidelli a 30'' in 17°. C'è da di… -