Moto, patente di guida: niente più esame pratico per livelli successivi (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora uno nuova rivoluzione per quanto riguarda la guida e l’acquisizione della patente. Da agosto, infatti c’è stato un bel cambio di programma per gli amanti delle due ruote. Grazie al Decreto Infrastrutture – Bis, per prendere la patente Moto A in Italia, non sarà più obbligatorio l’esame pratico. In altre parole, per i già possessori di patente, per poter passare al livello successivo, basterà semplicemente seguire un corso di formazione di 7 ore. Tutta teoria, insomma. Ricapitoliamo brevemente: da qualche settimana, gli utenti che posseggono la patente A1 o A2, trascorsi rispettivamente due anni dal conseguimento (dai 18 anni per chi ha la A1e dai 20 per chi ha la A2), potranno aggiornare la patente di guida e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora uno nuova rivoluzione per quanto riguarda lae l’acquisizione della. Da agosto, infatti c’è stato un bel cambio di programma per gli amanti delle due ruote. Grazie al Decreto Infrastrutture – Bis, per prendere laA in Italia, non sarà più obbligatorio l’. In altre parole, per i già possessori di, per poter passare al livello successivo, basterà semplicemente seguire un corso di formazione di 7 ore. Tutta teoria, insomma. Ricapitoliamo brevemente: da qualche settimana, gli utenti che posseggono laA1 o A2, trascorsi rispettivamente due anni dal conseguimento (dai 18 anni per chi ha la A1e dai 20 per chi ha la A2), potranno aggiornare ladie ...

