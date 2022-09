Morì a 14 anni per la caduta di un rosone nella Galleria Umberto, condannati 4 amministratori e un dirigente comunale (Di lunedì 19 settembre 2022) Il crollo di un rosone della storica Galleria Umberto di Napoli, a due pazzi da Palazzo Reale, ne provocò la morte. Salvatore Giordano aveva solo 14 anni. Oggi, quasi sette anni dopo, è arrivata la condanna in primo grado per quattro amministratori del condominio e il dirigente comunale responsabile del servizio di sicurezza. Le parti civili – tra cui i genitori – hanno ottenuto una provvisionale di 50mila euro pro capite, con un danno da liquidarsi in separata sede L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) Il crollo di undella storicadi Napoli, a due pazzi da Palazzo Reale, ne provocò la morte. Salvatore Giordano aveva solo 14. Oggi, quasi settedopo, è arrivata la condanna in primo grado per quattrodel condominio e ilresponsabile del servizio di sicurezza. Le parti civili – tra cui i genitori – hanno ottenuto una provvisionale di 50mila euro pro capite, con un danno da liquidarsi in separata sede L'articolo proviene da Ildenaro.it.

